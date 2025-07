Thé dansant Résidence services seniors Montana Le Mans Le Mans

Thé dansant du 14 Juillet à la résidence services seniors Montana Le Mans

?? THÉ DANSANT ??

à la Résidence Services Seniors Montana Le Mans

?? Dimanche 14 juillet 2025

?? À partir de 14h30

?? 40 Rue Prémartine, 72000 Le Mans

?? Animé par l’orchestre Raymond Marcadet

?? Ambiance conviviale et dansante assurée !

??? Entrée 5 €

? Avec tee time inclus (boissons & douceurs)

???? Ouvert aux résidents, familles, amis et passionnés de danse ! .

40 Rue prémartine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

English :

July 14th tea dance at the Montana senior residence in Le Mans

German :

Tanztee am 14. Juli in der Seniorenresidenz Montana Le Mans

Italiano :

14 luglio ballo del tè presso la residenza per anziani Montana di Le Mans

Espanol :

14 de julio Baile del té en la residencia de ancianos Montana de Le Mans

