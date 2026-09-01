THÉ DANSANT SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
jeudi 17 septembre 2026 · SALLE CLAUDE NOUGARO · Revel
Informations pratiques
Revel
THÉ DANSANT
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 18:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Au rythme de l’orchestre Véronique Pomiès, venez profiter d’un thé dansant et passer un agréable moment en musique.
Pour compléter l’après-midi, un goûter sera offert à tous les participants et une tombola gratuite sera proposée. 10 .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie cdfdufarel@gmail.com
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English :
To the music of the Véronique Pomiès Orchestra, come enjoy a dance party and have a wonderful time with the music.
L’événement THÉ DANSANT Revel a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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