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AGENDA · Revel

THÉ DANSANT SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

jeudi 17 septembre 2026 · SALLE CLAUDE NOUGARO · Revel

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
SALLE CLAUDE NOUGARO
Adresse
2 Rue Padouvenc de Castres
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Revel

THÉ DANSANT

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17 18:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Au rythme de l’orchestre Véronique Pomiès, venez profiter d’un thé dansant et passer un agréable moment en musique.
Pour compléter l’après-midi, un goûter sera offert à tous les participants et une tombola gratuite sera proposée. 10  .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie   cdfdufarel@gmail.com

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English :

To the music of the Véronique Pomiès Orchestra, come enjoy a dance party and have a wonderful time with the music.

L’événement THÉ DANSANT Revel a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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