THÉ DANSANT SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

Informations pratiques

Revel

THÉ DANSANT

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 18:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Au rythme de l’orchestre Véronique Pomiès, venez profiter d’un thé dansant et passer un agréable moment en musique.

Pour compléter l’après-midi, un goûter sera offert à tous les participants et une tombola gratuite sera proposée. 10 .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie cdfdufarel@gmail.com

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English :

To the music of the Véronique Pomiès Orchestra, come enjoy a dance party and have a wonderful time with the music.

L’événement THÉ DANSANT Revel a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE