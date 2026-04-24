Thé dansant Riec-sur-Bélon
Thé dansant Riec-sur-Bélon mercredi 3 juin 2026.
Riec-sur-Bélon
Thé dansant
3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Le thé dansant fait son grand-retour .
3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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