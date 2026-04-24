Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Riec-sur-Bélon

Thé dansant Riec-sur-Bélon mercredi 3 juin 2026.

Adresse : 3 Rue du Presbytère

Ville : 29340 Riec-sur-Bélon

Département : Finistère

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Riec-sur-Bélon

Thé dansant

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Le thé dansant fait son grand-retour   .

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)