Riec-sur-Bélon

Thé dansant

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le thé dansant fait son grand-retour .

3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS