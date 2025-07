Thé dansant Salle des fêtes Rives

Thé dansant

Salle des fêtes Le Bourg Rives Lot-et-Garonne

Thé dansant animé par l’orchestre Serge Tinelli.

Une boisson et une pâtisserie offerte.

Salle climatisée. .

Salle des fêtes Le Bourg Rives 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 56 57 37

English : Thé dansant

Tea dance with live music by Serge Tinelli.

Complimentary drink and pastry.

German : Thé dansant

Tanztee unter der Leitung des Orchesters Serge Tinelli.

Ein Getränk und ein Gebäckstück werden angeboten.

Italiano :

Ballo del tè con musica dal vivo di Serge Tinelli.

Bevande e pasticcini forniti.

Espanol : Thé dansant

Baile del té con música en directo de Serge Tinelli.

Bebidas y bollería a cargo.

