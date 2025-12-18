Thé dansant Rosheim
Thé dansant Rosheim dimanche 25 janvier 2026.
Thé dansant
Rue de l’église Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Dimanche 2026-01-25
Début : 15:00:00
fin : 19:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Retrouvez-vous autour de quelques pas de danse ! Animé par Jean-Paul Drissler.
Venez passer un après-midi dansant dans une ambiance conviviale et décontractée.
Animation par Jean-Paul Drissler.
Petite collation pâtisseries buvette sur place
Les recettes iront aux besoins de la Paroisse. .
Rue de l’église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr
English :
Get together for a few dance steps! Hosted by Jean-Paul Drissler.
