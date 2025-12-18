Thé dansant

Rue de l’église Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Retrouvez-vous autour de quelques pas de danse ! Animé par Jean-Paul Drissler.

Venez passer un après-midi dansant dans une ambiance conviviale et décontractée.

Animation par Jean-Paul Drissler.

Petite collation pâtisseries buvette sur place

Les recettes iront aux besoins de la Paroisse. .

Rue de l’église Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get together for a few dance steps! Hosted by Jean-Paul Drissler.

L’événement Thé dansant Rosheim a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile