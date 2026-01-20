Thé dansant Rouffach
Thé dansant Rouffach dimanche 15 février 2026.
Thé dansant
19 rue du stade Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Thé dansant avec l’Orchestre Melody boys. Tombola et petite restauration sur place. A profit de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin.
Thé dansant avec l’Orchestre Melody boys. Tombola et petite restauration sur place. A profit de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. .
19 rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 17 83 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance with the Melody Boys Orchestra. Tombola and snacks on site. In aid of the Haut-Rhin Cancer League.
L’événement Thé dansant Rouffach a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach