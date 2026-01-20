Thé dansant Rouffach

Thé dansant

19 rue du stade Rouffach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Thé dansant avec l’Orchestre Melody boys. Tombola et petite restauration sur place. A profit de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin.

19 rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 17 83 21

Tea dance with the Melody Boys Orchestra. Tombola and snacks on site. In aid of the Haut-Rhin Cancer League.

