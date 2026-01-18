Thé dansant Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Thé dansant Rue Amiral Courbet Saint-Astier dimanche 15 février 2026.
Thé dansant
Rue Amiral Courbet La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Thé dansant au centre culturel La Fabrique de 14h30 à 19h30,
Tarif d’entrée 12 €, sur réservation.
Comité des fêtes 06 08 01 56 01 06 13 08 12 81
Rue Amiral Courbet La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 56 01
English : Thé dansant
Tea dance at the La Fabrique cultural center from 2:30pm to 7:30pm, with the Ambiance orchestra.
Free onion soup.
Admission: 12?
Comité des fêtes, reservations: 06 08 01 56 01 06 13 08 12 81
