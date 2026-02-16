Thé dansant Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Thé dansant

Rue Amiral Courbet La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Thé dansant

14h30-19h30, centre culturel.

12 € Sur réservation.

Comité des fêtes 06 08 01 56 01 06 13 08 12 81

English : Thé dansant

Tea dance at the La Fabrique cultural center from 2:30pm to 7:30pm, with the Ambiance orchestra.

Free onion soup.

Admission: 12?

Comité des fêtes, reservations: 06 08 01 56 01 06 13 08 12 81

