THÉ DANSANT Salle des fêtes Saint-Bauzille-de-la-Sylve dimanche 1 mars 2026.
Salle des fêtes 9 Rue de l’Aurelle Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Avec l’orchestre Trio Allegro et sa chanteuse Josy, Le foyer rural vous propose un thé dansant à la salle des fêtes !
Salle des fêtes 9 Rue de l’Aurelle Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie +33 6 13 49 87 87
English :
With the Trio Allegro orchestra and its singer Josy, Le foyer rural invites you to a tea dance in the village hall!
