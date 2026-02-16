THÉ DANSANT Salle des fêtes Saint-Bauzille-de-la-Sylve

THÉ DANSANT

Salle des fêtes 9 Rue de l’Aurelle Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Avec l’orchestre Trio Allegro et sa chanteuse Josy, Le foyer rural vous propose un thé dansant à la salle des fêtes !

Salle des fêtes 9 Rue de l’Aurelle Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie +33 6 13 49 87 87

English :

With the Trio Allegro orchestra and its singer Josy, Le foyer rural invites you to a tea dance in the village hall!

