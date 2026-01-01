Thé dansant Saint-Brisson-sur-Loire

Thé dansant

thé dansant Dimanche 25 Janvier 2026

L’Association des fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire vous invite à un thé dansant convivial à la salle Saint-Solange, le dimanche 25 janvier de 14h à 18h. L’animation musicale sera assurée par Joël pour un après-midi placé sous le signe de la danse et de la bonne humeur.

L’entrée est fixée à 8 € et la réservation est obligatoire.

Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront proposées sur place. 8 .

14 Rue des Martins Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 93 37 98

English :

tea dance Sunday, January 25, 2026

