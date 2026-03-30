Thé dansant Salle des fête Abel Greffet Saint-Cyr-sur-Menthon
Thé dansant Salle des fête Abel Greffet Saint-Cyr-sur-Menthon vendredi 1 mai 2026.
Thé dansant
Salle des fête Abel Greffet 01380 Saint Genis sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Saint Cyr en Mouvement organise son Thé Dansant
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Salle des fête Abel Greffet 01380 Saint Genis sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 46 41 41
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English :
Saint Cyr en Mouvement organizes its Thé Dansant
L’événement Thé dansant Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle