Thé dansant Salle des fête Abel Greffet Saint-Cyr-sur-Menthon

Thé dansant Salle des fête Abel Greffet Saint-Cyr-sur-Menthon vendredi 1 mai 2026.

Thé dansant

Salle des fête Abel Greffet 01380 Saint Genis sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Saint Cyr en Mouvement organise son Thé Dansant
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Salle des fête Abel Greffet 01380 Saint Genis sur Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 46 41 41 

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English :

Saint Cyr en Mouvement organizes its Thé Dansant

L’événement Thé dansant Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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