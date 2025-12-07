Thé dansant place de l’europe Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant place de l’europe Saint-Dié-des-Vosges dimanche 7 décembre 2025.
Thé dansant
place de l’europe Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Thé dansant du Téléthon à Saint Dié Des Vosges.
Nous passerons un chapeau pour collecter vos dons au profit du Téléthon.Tout public
place de l’europe Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 62 45 03 86
English :
Telethon tea dance in Saint Dié Des Vosges.
We’ll be passing a hat to collect your donations for the Telethon.
German :
Telethon-Tanztee in Saint Dié Des Vosges.
Wir werden einen Hut herumgehen lassen, um Ihre Spenden zugunsten des Telethon zu sammeln.
Italiano :
Ballo del tè Telethon a Saint Dié Des Vosges.
Passeremo un cappello per raccogliere le vostre donazioni a favore di Telethon.
Espanol :
Baile del té del Teletón en Saint Dié Des Vosges.
Pasaremos un sombrero para recoger sus donativos en beneficio del Telethon.
