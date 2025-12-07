Thé dansant place de l’europe Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant

place de l’europe Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Thé dansant du Téléthon à Saint Dié Des Vosges.

Nous passerons un chapeau pour collecter vos dons au profit du Téléthon.Tout public

place de l’europe Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 62 45 03 86

English :

Telethon tea dance in Saint Dié Des Vosges.

We’ll be passing a hat to collect your donations for the Telethon.

German :

Telethon-Tanztee in Saint Dié Des Vosges.

Wir werden einen Hut herumgehen lassen, um Ihre Spenden zugunsten des Telethon zu sammeln.

Italiano :

Ballo del tè Telethon a Saint Dié Des Vosges.

Passeremo un cappello per raccogliere le vostre donazioni a favore di Telethon.

Espanol :

Baile del té del Teletón en Saint Dié Des Vosges.

Pasaremos un sombrero para recoger sus donativos en beneficio del Telethon.

L’événement Thé dansant Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-10-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES