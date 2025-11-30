Thé Dansant Salle des Fêtes Saint-Genest

Thé Dansant

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Genest Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Avec un verre offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30 19:30:00

L’association Soleil d’Automne de VILLEBRET SAINT-GENEST organise un Thé Dansant animé par l’Orchestre Isabelle RELIANT.

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 64 51

English :

The Soleil d’Automne association in VILLEBRET SAINT-GENEST is organizing a Thé Dansant with music by Isabelle RELIANT.

German :

Der Verein Soleil d’Automne in VILLEBRET SAINT-GENEST organisiert einen Thé Dansant, der von dem Orchester Isabelle RELIANT begleitet wird.

Italiano :

L’associazione Soleil d’Automne di VILLEBRET SAINT-GENEST organizza un Thé Dansant con l’orchestra Isabelle RELIANT.

Espanol :

La asociación Soleil d’Automne de VILLEBRET SAINT-GENEST organiza un Thé Dansant con la orquesta Isabelle RELIANT.

