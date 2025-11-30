Thé Dansant Salle des Fêtes Saint-Genest
Thé Dansant Salle des Fêtes Saint-Genest dimanche 30 novembre 2025.
Thé Dansant
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Genest Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Avec un verre offert
Date et horaire :
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30 19:30:00
Date(s) :
2025-11-30
L’association Soleil d’Automne de VILLEBRET SAINT-GENEST organise un Thé Dansant animé par l’Orchestre Isabelle RELIANT.
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 64 51
English :
The Soleil d’Automne association in VILLEBRET SAINT-GENEST is organizing a Thé Dansant with music by Isabelle RELIANT.
German :
Der Verein Soleil d’Automne in VILLEBRET SAINT-GENEST organisiert einen Thé Dansant, der von dem Orchester Isabelle RELIANT begleitet wird.
Italiano :
L’associazione Soleil d’Automne di VILLEBRET SAINT-GENEST organizza un Thé Dansant con l’orchestra Isabelle RELIANT.
Espanol :
La asociación Soleil d’Automne de VILLEBRET SAINT-GENEST organiza un Thé Dansant con la orquesta Isabelle RELIANT.
L’événement Thé Dansant Saint-Genest a été mis à jour le 2025-11-04 par Montluçon Tourisme