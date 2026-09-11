AGENDA · Saint-Genou
Thé dansant Saint-Genou
mardi 27 octobre 2026 · Saint-Genou
Informations pratiques
Saint-Genou
Thé dansant
2 Place de l’Église Saint-Genou Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Venez participer à un moment convivial à l’occasion de ce thé dansant !
Thé dansant animé par Manu Blanchet. 12 .
2 Place de l’Église Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 79 57 21
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English :
Come join us for a fun time at this dance party!
L’événement Thé dansant Saint-Genou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme