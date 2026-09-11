UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Genou

Thé dansant Saint-Genou

mardi 27 octobre 2026 · Saint-Genou

Thé dansant Saint-Genou

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
36500 Saint-Genou
Département
Indre
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Saint-Genou

Thé dansant

2 Place de l’Église Saint-Genou Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Venez participer à un moment convivial à l’occasion de ce thé dansant !
Thé dansant animé par Manu Blanchet. 12  .

2 Place de l’Église Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 79 57 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a fun time at this dance party!

L’événement Thé dansant Saint-Genou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme