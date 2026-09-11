Informations pratiques

Saint-Genou

Thé dansant

2 Place de l’Église Saint-Genou Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Venez participer à un moment convivial à l’occasion de ce thé dansant !

Thé dansant animé par Manu Blanchet. 12 .

2 Place de l’Église Saint-Genou 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 79 57 21

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English :

Come join us for a fun time at this dance party!

L’événement Thé dansant Saint-Genou a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme