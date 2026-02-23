Thé dansant rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux

Thé dansant

L’AAP, Association de musique, danse et anglais de Saint-Georges-des-Coteaux, tout à côté de Saintes, vous accueille pour ce thé dansant, animé par Michel BEAULIEU et Jean-Clément RAFFENAUD, avec une consommation et une pâtisserie offertes.

The AAP, Association de musique, danse et anglais de Saint-Georges-des-Coteaux, just outside Saintes, welcomes you to this tea dance, hosted by Michel BEAULIEU and Jean-Clément RAFFENAUD, with complimentary drinks and pastries.

