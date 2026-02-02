Thé dansant Saint-Hilaire

Thé dansant

Salle polyvalente Saint-Hilaire Doubs

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 20:00:00

2026-03-01

L’espérance de la Grande Paroisse vous propose un thé dansant.

Planches sucrées ou salées.

Manifestation au profit de la restauration de l’église du village. .

Salle polyvalente Saint-Hilaire 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 55 16 34

English : Thé dansant

