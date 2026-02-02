Thé dansant Saint-Hilaire
Thé dansant Saint-Hilaire dimanche 1 mars 2026.
Thé dansant
Salle polyvalente Saint-Hilaire Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 20:00:00
Date(s) :
2026-03-01
L’espérance de la Grande Paroisse vous propose un thé dansant.
Planches sucrées ou salées.
Manifestation au profit de la restauration de l’église du village. .
Salle polyvalente Saint-Hilaire 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 55 16 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS