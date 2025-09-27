THÉ DANSANT Saint-Hippolyte
THÉ DANSANT Saint-Hippolyte samedi 27 septembre 2025.
THÉ DANSANT
Rue Jean Mermoz Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Après-midi dansante animée par l’orchestre Bruno Masnou. Réservation au 06 24 90 74 85
Rue Jean Mermoz Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 24 90 74 85
English :
Afternoon dance with Bruno Masnou orchestra. Book on 06 24 90 74 85
German :
Tanznachmittag, der vom Orchester Bruno Masnou moderiert wird. Reservierung unter 06 24 90 74 85
Italiano :
Pomeriggio di danza con Bruno Masnou. Prenotare al numero 06 24 90 74 85
Espanol :
Tarde de baile con Bruno Masnou. Reserva en el 06 24 90 74 85
L’événement THÉ DANSANT Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-09-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME