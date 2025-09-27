THÉ DANSANT Saint-Hippolyte

THÉ DANSANT Saint-Hippolyte samedi 27 septembre 2025.

Rue Jean Mermoz Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Après-midi dansante animée par l’orchestre Bruno Masnou. Réservation au 06 24 90 74 85
  .

+33 6 24 90 74 85 

English :

Afternoon dance with Bruno Masnou orchestra. Book on 06 24 90 74 85

German :

Tanznachmittag, der vom Orchester Bruno Masnou moderiert wird. Reservierung unter 06 24 90 74 85

Italiano :

Pomeriggio di danza con Bruno Masnou. Prenotare al numero 06 24 90 74 85

Espanol :

Tarde de baile con Bruno Masnou. Reserva en el 06 24 90 74 85

