Thé Dansant Saint-Jean-d’Angély

Thé Dansant

Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

avec une pâtisserie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-26 2026-04-09 2026-05-14 2026-06-11

Venez vivre un après-midi chaleureux au rythme d’un thé dansant, entre musique, danse et convivialité. Un moment hors du temps pour partager, s’amuser et se retrouver dans une ambiance festive et élégante, ouverte à tous les amoureux de la danse.

Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 04 67 21

