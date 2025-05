Thé dansant – Saint-Jean-du-Bruel, 25 mai 2025 07:00, Saint-Jean-du-Bruel.

Aveyron

Thé dansant Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-05-25

2025-09-28

2025-10-19

2025-11-30

Une invitation à la danse proposée par l’association Lous Dansaïres

Animation musicale avec Didier Carrière (valses, tangos, tchatchas et autres madisons…). Les danseurs auront la possibilité de déguster des gourmandises, thé et autres boissons et de se reposer confortablement grâce aux tables disposées pour l’occasion.

RDV 15h, à la salle d’animation .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 25

English :

An invitation to dance from the Lous Dansaïres association

German :

Eine Einladung zum Tanz, vorgeschlagen von der Vereinigung Lous Dansaïres

Italiano :

Un invito alla danza offerto dall’associazione Lous Dansaïres

Espanol :

Una invitación a la danza ofrecida por la asociación Lous Dansaïres

