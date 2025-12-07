Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris

Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris dimanche 7 décembre 2025.

Thé dansant

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Thé dansant
  .

La Fabrique Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 56 05  fortyvette@orange.fr

English :

Tea dance

German :

Tanztee

Italiano :

Danza del tè

Espanol :

Baile del té

L’événement Thé dansant Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2025-01-20 par Office de Tourisme Charente Limousine