THÉ DANSANT Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 28 septembre 2025.
2, boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : 10
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Après-midi dansante.
+33 4 68 28 00 30
English :
Afternoon dance.
German :
Tanznachmittag.
Italiano :
Pomeriggio di danza.
Espanol :
Baile por la tarde.
