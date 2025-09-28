THÉ DANSANT Saint-Laurent-de-la-Salanque

THÉ DANSANT Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 28 septembre 2025.

THÉ DANSANT

2, boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Après-midi dansante.

.

2, boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

Afternoon dance.

German :

Tanznachmittag.

Italiano :

Pomeriggio di danza.

Espanol :

Baile por la tarde.

L’événement THÉ DANSANT Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-08-28 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME