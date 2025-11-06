Thé dansant Conservatoire de la Cité du Meuble Saint-Loup-sur-Semouse
Thé dansant Conservatoire de la Cité du Meuble Saint-Loup-sur-Semouse jeudi 6 novembre 2025.
Thé dansant
Conservatoire de la Cité du Meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 14:00:00
fin : 2025-11-06 17:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Après-midi animé par la chanteuse Alexandra Caselli. Chacun peut apporter une spécialité (pâtisserie ou boisson), afin de privilégier le partage.
Inscription conseillé par téléphone. .
Conservatoire de la Cité du Meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 02 30
English : Thé dansant
German : Thé dansant
Italiano :
Espanol :
L’événement Thé dansant Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-10-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)