Thé dansant Conservatoire de la Cité du Meuble Saint-Loup-sur-Semouse

Thé dansant

Conservatoire de la Cité du Meuble Allée de la Manufacture Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

2025-11-06 14:00:00

2025-11-06 17:00:00

2025-11-06

Après-midi animé par la chanteuse Alexandra Caselli. Chacun peut apporter une spécialité (pâtisserie ou boisson), afin de privilégier le partage.

Inscription conseillé par téléphone. .

