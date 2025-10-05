Thé dansant Saint-Marcel

Thé dansant Saint-Marcel dimanche 5 octobre 2025.

2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre

Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05

2025-10-05

La Société des fêtes de Saint Marcel organise un thé dansant.
sdfstmarcel@gmail.com

English :

The Société des fêtes de Saint Marcel is organizing a tea dance.

German :

Die Festgesellschaft von Saint Marcel organisiert einen Tanztee.

Italiano :

La Société des fêtes de Saint Marcel organizza una danza del tè.

Espanol :

La Société des fêtes de Saint Marcel organiza un baile del té.

