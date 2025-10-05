Thé dansant Saint-Marcel
Thé dansant Saint-Marcel dimanche 5 octobre 2025.
Thé dansant
2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel Indre
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
La Société des fêtes de Saint Marcel organise un thé dansant.
2 Rue Jules Ferry, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire sdfstmarcel@gmail.com
English :
The Société des fêtes de Saint Marcel is organizing a tea dance.
German :
Die Festgesellschaft von Saint Marcel organisiert einen Tanztee.
Italiano :
La Société des fêtes de Saint Marcel organizza una danza del tè.
Espanol :
La Société des fêtes de Saint Marcel organiza un baile del té.
