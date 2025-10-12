Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac

Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac dimanche 12 octobre 2025.

Thé dansant

Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Thé dansant avec l’orchestre Toto et son musette Entrée 13€ (boisson et pâtisserie)

Thé dansant avec l’orchestre Toto et son musette Entrée 13€ (boisson et pâtisserie) .

Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 60 63

English : Thé dansant

Tea dance with Toto and his musette band Admission 13? (drinks and pastries)

German : Thé dansant

Tanztee mit dem Orchester Toto et son musette Eintritt 13? (Getränk und Gebäck)

Italiano :

Ballo del tè con Toto e il suo gruppo di musette Ingresso 13? (bevande e pasticcini inclusi)

Espanol : Thé dansant

Baile del té con Toto y su banda de musette Entrada 13? (incluye bebidas y pastas)

L’événement Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac a été mis à jour le 2025-09-15 par Val de Dronne