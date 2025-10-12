Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac
Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne
Thé dansant avec l’orchestre Toto et son musette Entrée 13€ (boisson et pâtisserie)
Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 60 63
English : Thé dansant
Tea dance with Toto and his musette band Admission 13? (drinks and pastries)
German : Thé dansant
Tanztee mit dem Orchester Toto et son musette Eintritt 13? (Getränk und Gebäck)
Italiano :
Ballo del tè con Toto e il suo gruppo di musette Ingresso 13? (bevande e pasticcini inclusi)
Espanol : Thé dansant
Baile del té con Toto y su banda de musette Entrada 13? (incluye bebidas y pastas)
