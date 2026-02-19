Thé dansant

Salle des fêtes Saint-Martin-de-Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Thé dansant organisé par l’association Smile et animé par le trio Nathalie Legay de 14h30 à 19h à la salle des fêtes entrée 13 € par personne avec une boisson et une pâtisserie offertes, plus d’infos et réservations au 06 75 10 19 15 ou 06 53 90 60 63

Thé dansant organisé par l’association Smile et animé par le trio Nathalie Legay de 14h30 à 19h à la salle des fêtes entrée 13 € par personne avec une boisson et une pâtisserie offertes, plus d’infos et réservations au 06 75 10 19 15 ou 06 53 90 60 63 .

Salle des fêtes Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 60 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea dance organized by the Smile association and hosted by the Nathalie Legay trio from 2.30 pm to 7 pm at the salle des fêtes: admission 13? per person with a free drink and pastry, more info and bookings on 06 75 10 19 15 or 06 53 90 60 63

L’événement Thé dansant Saint-Martin-de-Ribérac a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne