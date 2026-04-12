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Thé dansant Saint-Mathieu

Thé dansant Saint-Mathieu

Thé dansant Saint-Mathieu dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes Gabriel Marsaud

Ville : 87440 Saint-Mathieu

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Thé dansant

Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le Comité des fêtes vous invite à un thé dansant festif et convivial accompagné par l’orchestre de Vincent Gavinet.   .

Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 61 62 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin