Thé dansant

Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des fêtes vous invite à un thé dansant festif et convivial accompagné par l’orchestre de Vincent Gavinet. .

Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 61 62

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin