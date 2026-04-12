Thé dansant Saint-Mathieu
Thé dansant Saint-Mathieu dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le Comité des fêtes vous invite à un thé dansant festif et convivial accompagné par l’orchestre de Vincent Gavinet. .
Salle des fêtes Gabriel Marsaud Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 95 61 62
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Ouest Limousin