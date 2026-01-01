Thé Dansant Saint-Méen
Thé Dansant Saint-Méen dimanche 18 janvier 2026.
Thé Dansant
Salle Multifonctions Saint-Méen Finistère
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-18
Dimanche 18 janvier dès 14h00, le comité d’animation de St-Méen organise un Thé dansant animé par Romance Bleue.
Réservation conseillée au 06.60.74.35.26 06.68.75.61.45 avant le 15 janvier.
Entrée 12€ .
Salle Multifonctions Saint-Méen 29260 Finistère Bretagne +33 6 68 75 61 45
