Thé dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
Thé dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse samedi 27 septembre 2025.
Thé dansant
Espace du Bagnol ( Entre Saint Michel et Montmiral) Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Entrée + 1 boisson + 1 gâteau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le Club de la Tour et le Club de la Savasse organisent un thé dansant ! Venez nombreux !
.
Espace du Bagnol ( Entre Saint Michel et Montmiral) Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 75 57
English :
The Club de la Tour and the Club de la Savasse are organizing a tea dance! Come one, come all!
German :
Der Club de la Tour und der Club de la Savasse organisieren einen Tanztee! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Il Club de la Tour e il Club de la Savasse organizzano un ballo del tè! Venite tutti!
Espanol :
El Club de la Tour y el Club de la Savasse organizan un baile del té Venid todos
L’événement Thé dansant Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme