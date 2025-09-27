Thé dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Thé dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse samedi 27 septembre 2025.

Thé dansant

Espace du Bagnol ( Entre Saint Michel et Montmiral) Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Entrée + 1 boisson + 1 gâteau

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

Le Club de la Tour et le Club de la Savasse organisent un thé dansant ! Venez nombreux !

Espace du Bagnol ( Entre Saint Michel et Montmiral) Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 75 57

English :

The Club de la Tour and the Club de la Savasse are organizing a tea dance! Come one, come all!

German :

Der Club de la Tour und der Club de la Savasse organisieren einen Tanztee! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Club de la Tour e il Club de la Savasse organizzano un ballo del tè! Venite tutti!

Espanol :

El Club de la Tour y el Club de la Savasse organizan un baile del té Venid todos

L’événement Thé dansant Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme