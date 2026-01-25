Thé dansant SAINT-MONT Saint-Mont

Thé dansant

SAINT-MONT Foyer rural Saint-Mont Gers

Venez partager un moment convivial et rythmé à l’occasion du thé dansant.

De 15h à 19h, la salle s’animera au son de l’Orchestre Tropicana, qui saura séduire les amateurs de danse comme les passionnés de musique.

Cette après-midi festive est organisée par l’association Les Joyeux Compagnons, reconnue pour la qualité et la chaleur de ses rendez-vous.

Que vous aimiez valser, danser le tango ou simplement profiter de l’ambiance, chacun trouvera sa place sur la piste.

Une buvette sera à votre disposition et des pâtisseries seront offertes pour accompagner ce moment de détente.

Une belle occasion de se retrouver, d’échanger et de faire vivre l’esprit festif de Saint-Mont !

SAINT-MONT Foyer rural Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 6 30 21 98 02 mairiedesaintmont@orange.fr

English :

Come and share a friendly, rhythmic moment at the tea dance.

From 3pm to 7pm, the hall will come alive to the sound of the Tropicana Orchestra, sure to delight dance fans and music enthusiasts alike.

This festive afternoon is organized by Les Joyeux Compagnons, an association renowned for the quality and warmth of its events.

Whether you like to waltz, tango or just enjoy the atmosphere, there’s something for everyone on the dance floor.

A refreshment bar will be available and pastries will be offered to accompany this moment of relaxation.

A great opportunity to get together, exchange ideas and keep the festive spirit of Saint-Mont alive!

