THÉ DANSANT Saint-Pargoire

THÉ DANSANT

2 avenue de la gare Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’Amicale Laïque L’Ostal Saint Pargori vous invite à un bel après-midi placé sous le signe de la danse, de la musique et de la convivialité !

Animation musicale Edgard Victory, accordéoniste passionnée qui vous fera voyager entre musette, variétés et jazzy.

Un moment chaleureux pour danser, écouter, ou simplement partager un bon moment ensemble.

Venez nombreux pour faire vivre cet après-midi plein de musique, de danse et de bonne humeur ! .

2 avenue de la gare Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 6 60 13 58 24

English :

L’Amicale Laïque L’Ostal Saint Pargori invites you to an afternoon of dancing, music and conviviality!

German :

Die Amicale Laïque L’Ostal Saint Pargori lädt Sie zu einem schönen Nachmittag ein, der ganz im Zeichen von Tanz, Musik und Geselligkeit steht!

Italiano :

L’Amicale Laïque L’Ostal Saint Pargori vi invita a un pomeriggio di balli, musica e divertimento!

Espanol :

L’Amicale Laïque L’Ostal Saint Pargori le invita a una tarde de baile, música y diversión

