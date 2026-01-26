Thé dansant Saint-Paul
Thé dansant Saint-Paul dimanche 8 mars 2026.
Le Bourg Saint-Paul Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Animé par l’orchestre de Patrice Riviere
Au profit du comité de la Corrèze de la ligue contre le cancer
Buvette sur place
Entrée 8€ .
Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 33 81 37
