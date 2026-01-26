Thé dansant

Le Bourg Saint-Paul Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Thé dansant

Animé par l’orchestre de Patrice Riviere

Au profit du comité de la Corrèze de la ligue contre le cancer

Buvette sur place

Entrée 8€ .

Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 33 81 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Paul a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze