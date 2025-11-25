Thé dansant Salle Fontaine Espace de la gare place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Thé dansant

Salle Fontaine Espace de la gare place du 14 Juillet Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 18:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Le plaisir de danser, seul, à deux ou à plusieurs. L’occasion de faire des rencontres. De partager, de rire et d’avoir envie de revenir.

English :

The pleasure of dancing, alone, in pairs or in groups. The opportunity to meet new people. To share, to laugh and to want to come back.

German :

Die Freude am Tanzen, allein, zu zweit oder mit mehreren Personen. Die Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Zu teilen, zu lachen und Lust zu bekommen, wiederzukommen.

Italiano :

Il piacere di ballare, da soli, in coppia o in gruppo. La possibilità di conoscere nuove persone. Condividere, ridere e voler tornare.

Espanol :

El placer de bailar, solo, en pareja o en grupo. La oportunidad de conocer gente nueva. Compartir, reír y querer volver.

