Thé dansant

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-04-28 18:00:00

2026-03-31 2026-04-28

Le plaisir de danser seul, à deux ou à plusieurs. C’est l’occasion aussi de faire des rencontres, de partager, de rire et d’avoir envie.. de revenir.

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

English :

The pleasure of dancing alone, in pairs or in groups. It’s also an opportunity to meet new people, to share, to laugh and to want to come back… again.

