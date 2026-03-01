Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Rémy
Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Rémy dimanche 29 mars 2026.
Thé dansant
Salle des Fêtes Rue de Semur Saint-Rémy Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29 19:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Thé dansant organisé par le Club de l’Amitié de Saint-Rémy et animé par l’orchestre Cyril Blanchard (variétés musette). Tarif 12 €/pers. Réservation obligatoire 06 16 90 29 67 .
Salle des Fêtes Rue de Semur Saint-Rémy 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 90 29 67
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)