Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Rémy

Thé dansant

Salle des Fêtes Rue de Semur Saint-Rémy Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Thé dansant organisé par le Club de l’Amitié de Saint-Rémy et animé par l’orchestre Cyril Blanchard (variétés musette). Tarif 12 €/pers. Réservation obligatoire 06 16 90 29 67 .

Salle des Fêtes Rue de Semur Saint-Rémy 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 90 29 67

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)