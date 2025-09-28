Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément
Thé Dansant
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-28
2025-09-28
Animé par Gatte Orchestre
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 58 44
Hosted by Gatte Orchestre
German : Thé Dansant
Moderiert von Gatte Orchester
Ospitato da Gatte Orchestre
Organizado por Gatte Orchestre
L'événement Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère