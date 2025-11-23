Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément
Thé Dansant
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Animé par Denis Salesse
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 58 44
English :
Hosted by Denis Salesse
German : Thé Dansant
Moderiert von Denis Salesse
Italiano :
Ospitato da Denis Salesse
Espanol : Thé Dansant
Organizado por Denis Salesse
