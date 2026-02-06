Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément
Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément dimanche 15 février 2026.
Thé Dansant
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Animé par l’Orchestre Gavinet
Animé par l’Orchestre Gavinet .
Salle des fêtes Saint-Romain-et-Saint-Clément 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 58 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé Dansant
Hosted by Orchestre Gavinet
L’événement Thé Dansant Saint-Romain-et-Saint-Clément a été mis à jour le 2026-02-02 par Isle-Auvézère