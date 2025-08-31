Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois
Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 31 août 2025.
Thé dansant
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Thé dansant organisé par le Club des Aînés la joie de vivre avec Math & Co.
Ouvert à tous.
Buvette, pâtisseries. .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73
English : Thé dansant
German : Thé dansant
Italiano :
Espanol : Thé dansant
L’événement Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-08-11 par Creuse Tourisme