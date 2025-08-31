Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois

Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 31 août 2025.

Thé dansant

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Thé dansant organisé par le Club des Aînés la joie de vivre avec Math & Co.

Ouvert à tous.

Buvette, pâtisseries. .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73

