Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois

Thé dansant

Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 30 novembre 2025.

Thé dansant

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Thé dansant organisé par le Club des Aînés La Joie de vivre.
Après-midi animé par Quentin Laroque.
Ouvert à tous.
Buvette.   .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73 

English : Thé dansant

German : Thé dansant

Italiano :

Espanol : Thé dansant

L’événement Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Grand Guéret