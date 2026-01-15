Thé dansant

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

2026-02-22

2026-02-22

2026-02-22

Thé dansant organisé par le Club des Aînés La Joie de vivre.

Après-midi animé par Diego Gatte

Ouvert à tous.

Buvette et pâtisseries. .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 22 73

English : Thé dansant

