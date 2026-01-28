Thé dansant

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Thé dansant organisé par le rassemblement des St-Sulpice de France.

Venez danser tout au long de l’après-midi avec l’orchestre Vincent Gavinet .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 69 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Grand Guéret