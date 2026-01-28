Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois
Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 8 mars 2026.
Thé dansant
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Thé dansant organisé par le rassemblement des St-Sulpice de France.
Venez danser tout au long de l’après-midi avec l’orchestre Vincent Gavinet .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 69 33
