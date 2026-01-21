Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Vincent-la-Commanderie
Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Vincent-la-Commanderie dimanche 1 février 2026.
Salle des Fêtes Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme
Début : 2026-02-01 14:00:00
L’AMDR de Montélier vous propose un thé dansant ouvert à tous ! Venez nombreux pour profiter d’une après-midi dans une ambiance chaleureuse pour faire vos plus beaux pas sur la piste de danse !
Salle des Fêtes Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 79 93 montelier@admr26.fr
English :
Montélier’s AMDR invites you to a tea dance open to all! Come one, come all, and enjoy an afternoon of dancing in a friendly atmosphere!
