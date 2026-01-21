Thé dansant Salle des Fêtes Saint-Vincent-la-Commanderie

Thé dansant

Salle des Fêtes Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’AMDR de Montélier vous propose un thé dansant ouvert à tous ! Venez nombreux pour profiter d’une après-midi dans une ambiance chaleureuse pour faire vos plus beaux pas sur la piste de danse !

Salle des Fêtes Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 79 93 montelier@admr26.fr

English :

Montélier’s AMDR invites you to a tea dance open to all! Come one, come all, and enjoy an afternoon of dancing in a friendly atmosphere!

