Thé dansant Sainte-Geneviève-des-Bois
Thé dansant Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 16 mai 2026.
Thé dansant
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Thé dansant
Thé dansant avec Diego Gatte et Florine Malherbe .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 69 41 35 plaisirdedanser45@gmail.com
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English :
Tea dance
L’événement Thé dansant Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD