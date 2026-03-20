Thé dansant

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Thé dansant

Thé dansant avec Diego Gatte et Florine Malherbe .

Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 69 41 35 plaisirdedanser45@gmail.com

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English :

Tea dance

L’événement Thé dansant Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT GATINAIS SUD