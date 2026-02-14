Thé dansant, Salle Becmil, Salindres
samedi 7 mars 2026.
Thé dansant Samedi 7 mars, 14h30 Salle Becmil Gard
7 €
Organisé par les Vétérans Salindrois et animé par Hervé Ambiance.
Buvette et pâtisseries.
Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie
Venez partager une après-midi festive où musique et danse se mêlent dans une ambiance chaleureuse et conviviale !