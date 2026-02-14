Thé dansant, Salle Becmil, Salindres

Thé dansant Samedi 7 mars, 14h30 Salle Becmil Gard

7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Organisé par les Vétérans Salindrois et animé par Hervé Ambiance.

Buvette et pâtisseries.

Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Venez partager une après-midi festive où musique et danse se mêlent dans une ambiance chaleureuse et conviviale !