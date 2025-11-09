Thé dansant Senonches
Thé dansant Senonches dimanche 9 novembre 2025.
1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 14 – 14 – EUR
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Après-midi dansante avec l’orchestre Le duo Lacroix . Pâtisserie et boisson incluse.
1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 17 14 61 66
English :
Afternoon dance with Le duo Lacroix orchestra. Pastries and drinks included.
German :
Tanznachmittag mit dem Orchester Le duo Lacroix . Gebäck und Getränke inbegriffen.
Italiano :
Pomeriggio danzante con l’orchestra Le duo Lacroix . Pasticceria e bevande incluse.
Espanol :
Tarde de baile con la orquesta Le duo Lacroix . Bollería y bebidas incluidas.
