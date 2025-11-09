Thé dansant Senonches

Thé dansant Senonches dimanche 9 novembre 2025.

Thé dansant

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Après-midi dansante avec l’orchestre Le duo Lacroix . Pâtisserie et boisson incluse.

1 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 17 14 61 66

English :

Afternoon dance with Le duo Lacroix orchestra. Pastries and drinks included.

German :

Tanznachmittag mit dem Orchester Le duo Lacroix . Gebäck und Getränke inbegriffen.

Italiano :

Pomeriggio danzante con l’orchestra Le duo Lacroix . Pasticceria e bevande incluse.

Espanol :

Tarde de baile con la orquesta Le duo Lacroix . Bollería y bebidas incluidas.

