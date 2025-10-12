Thé dansant Les Voyageurs Sizun

Thé dansant Les Voyageurs Sizun dimanche 12 octobre 2025.

Thé dansant

Les Voyageurs 2 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

Sur plancher bois.   .

Les Voyageurs 2 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 80 35 

