Thé dansant solidaire Salle polyvalente Enchenberg

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Fleur de Vie organise la 3e édition de son THE DANSANT SOLIDAIRE, animé par l’orchestre Marley Brown, le dimanche 1er février à partir de 15h à la salle polyvalente d’ENCHENBERG. Buvette et petite restauration sur place. Les bénéfices serviront à financer des projets et des activités socio-éducatives au profit des personnes handicapées accueillies au sein de l’établissement.

Ouverture des portes à 14h.Tout public

The Foyer d’Accueil Médicalisé Fleur de Vie is organizing the 3rd edition of its SOLIDAIRE DANCING PARTY, with live music by Marley Brown, on Sunday February 1, starting at 3pm at the Salle Polyvalente in ENCHENBERG. Refreshments and snacks available. Profits will be used to finance socio-educational projects and activities for the benefit of disabled people in the establishment.

Doors open at 2pm.

