Thé dansant spécial fête des mères – CAPVERN Capvern, 25 mai 2025 15:00, Capvern.

Hautes-Pyrénées

Thé dansant spécial fête des mères CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-25 15:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

2025-05-25

Thé dansant spécial fête des mères avec Jérôme Labat, champion du monde d’accordéon !

Entrée à 10€, ou bien menu déjeuner ou dîner à 28€ thé dansant inclus.

Infos et réservations 06 95 96 53 45

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Special Mother’s Day tea dance with Jérôme Labat, world accordion champion!

Admission 10? or lunch or dinner menu 28? including tea-dance.

Info and reservations: 06 95 96 53 45

German :

Tanztee zum Muttertag mit Jérôme Labat, dem Weltmeister im Akkordeonspielen!

Eintritt 10?, Mittag- oder Abendessen 28? inklusive Tanztee.

Infos und Reservierungen: 06 95 96 53 45

Italiano :

Tè speciale per la Festa della Mamma con Jérôme Labat, campione mondiale di fisarmonica!

Ingresso 10 €, oppure pranzo o cena 28 €, tè e ballo inclusi.

Informazioni e prenotazioni: 06 95 96 53 45

Espanol :

Baile especial del Día de la Madre con Jérôme Labat, ¡campeón del mundo de acordeón!

Entrada 10 euros, o menú de almuerzo o cena 28 euros, té y baile incluidos.

Información y reservas: 06 95 96 53 45

