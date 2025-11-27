Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant spécial Novembre Bleu Hérimoncourt

Thé dansant spécial Novembre Bleu Hérimoncourt jeudi 27 novembre 2025.

Thé dansant spécial Novembre Bleu

Salle des fêtes Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 14:00:00
fin : 2025-11-27 18:00:00

Date(s) :
2025-11-27

The dansant spécial pour Novembre Bleu.

Portez une touche de bleu pour marquer votre engagement !

La moitié des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer.   .

Salle des fêtes Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Thé dansant spécial Novembre Bleu

German : Thé dansant spécial Novembre Bleu

