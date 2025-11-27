Thé dansant spécial Novembre Bleu Hérimoncourt

Thé dansant spécial Novembre Bleu

Salle des fêtes Hérimoncourt Doubs

Début : 2025-11-27 14:00:00

fin : 2025-11-27 18:00:00

The dansant spécial pour Novembre Bleu.

Portez une touche de bleu pour marquer votre engagement !

La moitié des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer. .

Salle des fêtes Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

