Thé dansant spécial Novembre Bleu Hérimoncourt

Salle des fêtes Hérimoncourt Doubs
Début : 2025-11-27 14:00:00
fin : 2025-11-27 18:00:00
2025-11-27
The dansant spécial pour Novembre Bleu.
Portez une touche de bleu pour marquer votre engagement !
La moitié des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer. .
Salle des fêtes Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
