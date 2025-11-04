Thé dansant Sylvie Nauges Le Palais Royan
Thé dansant Sylvie Nauges Le Palais Royan mardi 4 novembre 2025.
Thé dansant Sylvie Nauges
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
entrée + 1 boisson chaude + 1 pâtisserie
Début : 2025-11-04 14:30:00
fin : 2025-11-04 18:00:00
2025-11-04
On vous fait danser avec Sylvie, accordéoniste dynamique et chef d’orchestre, entourée de musiciens passionnés. Elle joue, elle danse, et vous entraîne avec son accordéon !
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
We’ll get you dancing with Sylvie, a dynamic accordionist and orchestra conductor, surrounded by passionate musicians. She plays, she dances, and her accordion takes you along for the ride!
German :
Wir bringen Sie zum Tanzen mit Sylvie, einer dynamischen Akkordeonspielerin und Orchesterleiterin, die von leidenschaftlichen Musikern umgeben ist. Sie spielt, sie tanzt und reißt Sie mit ihrem Akkordeon mit!
Italiano :
Vi faremo alzare e ballare con Sylvie, una dinamica fisarmonicista e direttrice d’orchestra, circondata da musicisti appassionati. Suonerà, ballerà e vi farà saltare in aria con la sua fisarmonica!
Espanol :
Te pondremos a bailar con Sylvie, una dinámica acordeonista y directora de orquesta, rodeada de músicos apasionados. Tocará, bailará y le hará vibrar con su acordeón
